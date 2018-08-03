2018-08-03T10:38:44+03:00
Общество

Глеб Никитин: «14 сельских дорог с привлечением средств федерального бюджета планируется построить в 2019 году»

Юлия ИСАЕВА
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14 сельских дорог в районах Нижегородской области с привлечением средств федерального бюджета планируется построить и реконструировать в 2019 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Об этом заявил глава региона Глеб Никитин.

- Это почти вдвое больше, чем в 2018 году. В 2018 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в регионе ведется строительство и реконструкция 4 автомобильных дорог в 3 районах - Пильнинском, Починковском и городском округе город Шахунья общей стоимостью 181,7 млн рублей и протяженностью 6,8 км. По всем этим объектам заключены контракты, ввод дорог запланирован в декабре 2018 года, - сказал он.

Эти дороги длятся на 16,064 километра. Их стоимость оценивается в 459,2 миллиона рублей. Из бюджета РФ Нижегородская область на эти цели рассчитывает привлечь 222,9 млн рублей.

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