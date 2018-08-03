Четыре светофора отключены в Нижнем Новгороде 3 августа

3 Авг. 09:46 2018-08-03T09:46:54+03:00

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3 августа 2018 года в Нижнем Новгороде не работают четыре светофора. Об этом сообщается на сайте центра организации дорожного движения.

На двух объектах ведется техническое обслуживание. Это светофор на пересечении улиц Родионова и Бринского, а также на улице Родионова рядом с магазином «Лента».

Кроме того, еще два светофора на проспекте Гагарина не работают с 8 часов утра: один у поворота на Большую Ельню, а второй – на остановке «Деревня Ольгино». Там отключено электроснабжение. Светофоры заработают после 18:00.

Напомним, 31 июля 2018 года в Нижнем Новгороде началась замена и обновление светофорных объектов. В этом году планируется заменить порядка 200 светофоров. Приоритетными являются дороги, где чаще всего происходят ДТП: проспект Гагарина, улица Бринского, проспект Октября, Южное шоссе, улица Коминтерна, Московское шоссе, улица Переходникова, проспект Героев, проспект Ленина, Казанское шоссе, улица Родионова. Планируется, что работы завершатся к 1 сентября.