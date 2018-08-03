Нижний Новгород потратит 580 тысяч рублей на капрмонт пищеблока в школе №24

3 Авг. 09:34 2018-08-03T09:34:19+03:00

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В школе №24, расположенной в Советском районе Нижнего Новгорода, к новому учебному году сделают капитальный ремонт пищеблока. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

На сегодняшний день уже проведена облицовка стен плиткой, очищены вентиляционные системы, а также отремонтирован потолок. Сейчас специалисты заменяют проводку.

- В этом году было принято решение сделать некоторую перепланировку помещений пищеблока, добавить душевую. Это должно облегчить труд поваров, а, значит, сделать процесс приготовления обедов для учащихся более качественным, - пояснила начальник управления образования Галина Бурова.

Последний раз пищеблок в школе №24 ремонтировался более 20 лет назад. В этом году Нижний Новгород потратит на это чуть более 580 тысяч рублей. Планируется, что работы завершатся до 8 августа.