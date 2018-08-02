На улице Шапошникова полностью восстановили движение

2 Авг. 18:32 2018-08-02T18:33:15+03:00

Все работы по благоустройству этого участка приняты заказчиком

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Движение транспорта на улице Шапошникова полностью восстановлено после произошедшего провала. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Приокского района Михаил Шатилов.

- Коммунальные службы достаточно оперативно отреагировали на аварийную ситуацию, - подчеркнул Михаил Шатилов. – Сразу после выявления провала место было огорожено, и специалисты Нижегородского водоканала приступили к ремонту водопровода. Вслед за этим было выполнено благоустройство территории – тут восстановили асфальтовое покрытие и озеленение.

Напомним, в ночь на 31 августа на улице Шапошникова прорвало водопровод. После этого вода подмыла грунт, из-за чего произошел обвал асфальтового покрытия. Сразу после этого водоснабжение было отключено, а на месте происшествия начались аварийные работы.