В районах Нижегородской области завершилось обсуждение стратегии развития региона

2 Авг. 18:07 2018-08-02T18:07:28+03:00

Последнее из них прошло в Пильнинском районе

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В районах завершилось обсуждение проекта стратегии развития Нижегородской области. Последняя стратегическая сессия прошла в Пильнинском районе. В ней приняли участие жители Сеченовского, Краснооктябрьского и Пильнинского районов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

- Обсуждение стратегии стало по-настоящему народным, - уверен и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский. - Много интересных предложений, люди очень активно делятся своими идеями. Наряду с вопросами здравоохранения, спорта и образования людей волнует появление парков, скверов, фонтанов не только в крупных городах региона, но и сельских поселениях.

Кстати, прошедшая стратегическая сессия стала уже тридцать восьмой по счету. Она стала заключительной территориальной районной сессией в рамках обсуждения проекта стратегии. В общей сложности, в них приняли участие около трех тысяч жителей Нижегородской области.