2018-08-02T17:27:53+03:00
Политика

Президент Хорватии поблагодарила Глеба Никитина за проведение ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Колинда Грабар-Китарович направила официальное письмо на имя главы региона
Василий КРОТОВ
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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович направила официальное письмо главе Нижегородской области Глебу Никитину, в котором поблагодарила его за проведение игр чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Личное присутствие Глеба Никитина на матче национальной сборной Хорватии стало доказательством добрых и дружественных отношений между нашими странами, - отметила в своем письме президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. - Считаю, что наша встреча даст новый импульс отношениям России и Хорватии, в которых региональное сотрудничество также играет важную роль.

По словам президента, перед нашими странами открываются дополнительные возможности для сотрудничества, особенно в экономической сфере.

- Я благодарю Глеба Никитина за теплый прием, оказанный хорватской делегации во время пребывания в Нижегородской области, - подытожила Колинда Грабар-Китарович в своем письме.

Также свою благодарность выразил посол Республики Хорватии Тончи Станичич. По его словам, во время следующей встречи с главой Нижегородской области будут обсуждаться уже конкретные варианты экономического сотрудничества между Нижегородской областью и Хорватией.

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