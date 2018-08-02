Нижегородские компании задолжали за отопление и горячую воду миллиард рублей

2 Авг. 17:19 2018-08-02T17:20:35+03:00

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Нижегородские фирмы задолжали АО «Теплоэнерго» за отопление и горячую воду миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, некоторые должники не могут вернуть деньги уже несколько лет. Полный список таких компаний можно посмотреть на сайте «Теплоэнерго».

Сейчас они ведут работу по сокращению дебиторской задолженности, применяя все методы и процедуры взыскания в досудебном и судебном порядке.

- Наша политика в отношении должников довольно гибкая. Для населения мы регулярно проводим акции, стимулируя своевременные платежи с помощью различных бонусов. С коммерческими организациями, не способными единовременно погасить долги, мы составляем индивидуальные графики урегулирования задолженности, заключаем соглашения о рассрочке и мировые соглашения, - заявил генеральный директор АО «Теплоэнерго» Александр Котельников.

Он добавил, что, если у компании иссякнет доверие, то меры в отношении должников будут жесткими.