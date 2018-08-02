Индивидуальный предприниматель потратит на содержание Нижневолжской набережной 890 тысяч рублей

2 Авг. 16:26 2018-08-02T16:39:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Новгороде состоялся электронный аукцион по поиску подрядчика для содержания Нижневолжской набережной. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В конкурсе участвовали три участника: ИП Малышева, ООО «Комплексстрой» и ИП Токарев. Победителем стала первая кандидатура, предложившая наименьшую цену – 896,8 тысяч рублей.

Изначально начальная (максимальная) цена контракта составляла 1, 3 миллиона рублей. Источником финансирования выступает бюджет Нижнего Новгорода.

Подрядчик должен будет заниматься выкашиванием и поливом газонов, поливом деревьев, кустарников, цветов, прополкой и рыхлением лунок, цветников, сбором и вывозом мусора, содержанием дорожек, лестниц, пандусов, велодорожек, а также уборкой и вывозом снега.

Напомним, 12 июня 2018 года в ходе празднования дня города в Нижнем Новгороде состоялось открытие Нижневолжской набережной. Синий забор, скрывавший ее от глаз горожан более 10 лет, пал. Глава города Владимир Панов тогда заявил, что у властей есть огромный список претензий к организации, которая занималась реконструкцией. Перечислять многочисленные жалобы он тогда не стал, однако подчеркнул, что его волнует все: начиная от качества асфальта и заканчивая материалами, которые уже использовались.