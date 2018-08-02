2 Авг. 15:51 2018-08-02T15:52:16+03:00

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С 1 августа в Нижегородской области открылся сезон охоты на медведя. Он продлится четыре месяца. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам руководителя комитета госохотнадзора Нижегородской области Николая Бондаренко, в этом году увеличены лимиты добычи. Он напомнил, что на территории региона постоянно проводятся рейды по пресечению фактов незаконной охоты.

- В случае охоты без разрешительных документов нарушитель будет лишен права охоты на срок от одного до трех лет, - рассказал Бондаренко.

За незаконную добычу нарушителю может грозить уголовная ответственность и крупный штраф до 300 тысяч рублей.

В комитете пояснили, что самой популярной является охота на овсах.

Сезон охоты на медведя закончится 30 ноября.

Сейчас в регионе насчитывается 14,9 тысяч особей лося, 966 медведей, 926 косули и 303 рыси (в 2017 году - 235).