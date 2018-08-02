2018-08-02T15:52:16+03:00
Общество

В Нижегородской области открылся сезон охоты на медведя

Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 1 августа в Нижегородской области открылся сезон охоты на медведя. Он продлится четыре месяца. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам руководителя комитета госохотнадзора Нижегородской области Николая Бондаренко, в этом году увеличены лимиты добычи. Он напомнил, что на территории региона постоянно проводятся рейды по пресечению фактов незаконной охоты.

- В случае охоты без разрешительных документов нарушитель будет лишен права охоты на срок от одного до трех лет, - рассказал Бондаренко.

За незаконную добычу нарушителю может грозить уголовная ответственность и крупный штраф до 300 тысяч рублей.

В комитете пояснили, что самой популярной является охота на овсах.

Сезон охоты на медведя закончится 30 ноября.

Сейчас в регионе насчитывается 14,9 тысяч особей лося, 966 медведей, 926 косули и 303 рыси (в 2017 году - 235).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин пообещал продолжить проект «Поезда здоровья»
Глеб Никитин предложил создать рабочую группу для разработки концепции развития территории Стрелки
Работы по укладке асфальта завершились на 92% ремонтируемых дорог в Нижнем Новгороде
Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова заключен под стражу
В Нижний Новгород осенью 2018 года приедет делегация из китайской провинции Аньхой
За две недели за езду по Большой Покровской оштрафовали 59 водителей
В Нижнем Новгороде на 82-м году жизни умерла бывший директор кинотеатра «Рекорд» Людмила Садовская
Глеб Никитин посетит фестиваль музыки и технологий Alfa Future People 2018
ГАЗель на скорости влетела в столб: 42-летняя пассажирка погибла на месте
Нижегородцы займутся йогой на спортивном фестивале
Глеб Никитин предложил провести 9 сентября голосование по проекту Стратегии развития региона
Нижегородцы проведут День физкультурника на Гребном канале
Нижегородские хирурги провели две уникальные операции
Выставка с лучшими российскими местами для путешествий пройдет в Нижнем Новгороде
На Звездинке появился обновленный полиэлитеновый водовод в 200 метров длиной
Глеб Никитин пообещал взять на контроль ситуацию с ливневками в Автозаводском районе
В Нижегородской области пройдет экстремальный забег «Стальной характер»
Глеб Никитин вошел в состав совета директоров ПАО «ГАЗ»
Шестилетний пассажир погиб в ДТП, потому что пьяный водитель не справился с управлением
914 домов в Нижнем Новгороде прошли проверку на морозоустойчивость
ФК "Нижний Новгород" сыграл вничью с командой "Луч" из Владивостока
Полицейский за взятку в 93 000 рублей закрыл глаза на то, что иностранцев фиктивно ставили на учет
На матч Олимп-ФНЛ в Нижнем Новгороде пришли более 28 000 зрителей
Канавинский суд отказался возвращать маленькую дочь отцу-англичанину