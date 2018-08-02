Адвокаты Олега Сорокина обжалуют решение суда о продлении его ареста

2 Авг. 14:47 2018-08-02T14:47:55+03:00

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Адвокаты намерены обжаловать постановление суда о продлении срока содержания под стражей арестованного в декабре бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Об этом сообщается на сайте Нижегородского райсуда.

- Сторона защиты, не согласившись с указанным постановлением, принесла апелляционные жалобы, обосновав их тем, что суд согласился с голословными доказательствами, представленными следствием. Обвиняемый скрываться от органов следствия и суда, а также оказывать давление на свидетелей и уничтожать доказательства, намерений не имеет, в связи с чем, просит освободить из-под стражи и избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, - говорится в сообщении.

Напомним, 27 июля 2018 года суд продлил Сорокину срок содержания в СИЗО до 1 ноября включительно. Его теща снова настаивала на залоге в 50 миллионов рублей, но ей было отказано.

На заседании присутствовала также сторона потерпевшего - бизнесмена Мансура Садекова. Его представитель попросил суд удовлетворить ходатайство следствия и оставить Сорокина в СИЗО еще на три месяца. Так и произошло.

Бывший заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области и экс-мэр Нижнего Новгорода был задержан в декабре 2017 года по подозрению в получении взятки от бизнесмена Мансура Садекова.