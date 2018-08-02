Более 70% жилых домов Нижнего Новгорода прошли промывку и опрессовку систем отопления

2 Авг. 14:07 2018-08-02T14:07:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Новгороде продолжается подготовка к отопительному сезону 2018-2019 годов. Все идет по графику. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, на сегодняшний день в 5767 из 7755 многоквартирных домов с центральным отоплением выполнены работы по промывке и опрессовке внутренних систем отопления. Это составляет 74% от всего жилищного фонда.

Кроме того, централизованные системы теплоснабжения муниципальных учреждений образования, культуры и спорта подготовлены на 67%.

Теплоснабжающими организациями проведены испытания на прочность и плотность 67% от общей протяженности тепловых сетей при плане 2820,6 километра. Из 250 котельных профилактический ремонт завершен на 101 котельной (40%). Объем замены тепловых сетей составил 15,8 километров.

Прошлый отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершился 3 мая.