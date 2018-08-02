В Нижнем Новгороде в День ВДВ отключили фонтан на площади Минина и Пожарского

2 Авг. 13:42 2018-08-02T13:42:00+03:00

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Центральный фонтан в Нижнем Новгороде прекратил работу до 3 августа. Об этом «Комсомолке» сообщили в ОАО «Нижегородский водоканал».

Это связано с празднованием 2 августа Дня воздушно-десантных войск. По словам сотрудников «Водоканала», решение о приостановке работы фонтана на площади Минина и Пожарского было принято по заявке администрации города.

Напомним, именно купание в фонтанах стало популярной традицией празднования дня ВДВ. Впервые голубые береты стали залезать в фонтан еще во времена Афганской войны (1979-1989) и «компенсировать» таким образом жажду воды, дефицит которой они испытывали в жаркой горной стране. Этот «прикол» десантников был раскритикован по ТВ и в печати. Но веселая молва о нем прокатилась по стране - и купание в фонтанах других городов стало «фишкой» праздника и даже «модой», ритуалом.

В прошлом году "Комсомолка" что значит на самом деле этот праздник, и те традиции, демонстрацию которых Россия видит каждый год 2 августа.