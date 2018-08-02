2018-08-02T13:08:57+03:00
Происшествия

В центре Нижнего Новгорода при получении взятки задержали госинспектора труда

Юлия ИСАЕВА
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В Нижегородском районе Нижнего Новгорода при получении взятки задержан государственный инспектор труда. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

46-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие))».

Вчера, 1 августа, в кабинете госинспекции труда на Варварской улице подозреваемый получил от генерального директора одной из районных теплоснабжающих компаний взятку в размере 50 тысяч рублей. Эти деньги ему заплатили за не привлечение к административной ответственности за многочисленные нарушения трудового законодательства.

Сейчас госинспектор задержан . В настоящее время с ним работают следователи. Проводится комплекс действий, направленных на закрепление доказательств по уголовному делу.

Напомним, в июне экс-начальник тыла Нижегородской таможни признан виновным в получении взятки в крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в размере трехкратной суммы взятки.

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