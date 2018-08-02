Полицейские зафиксировали 84 правонарушения на Дивеевских торжествах

2 Авг. 11:37 2018-08-02T11:38:04+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 84 правонарушения в Дивееве во время торжественных мероприятий, посвященных памяти преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

73 нарушения были связаны с правилами дорожного движения. Также выявлены два нарушения правил торговли и три - миграционного законодательства. В течение трех дней полицейские проверили 416 прибывающих граждан.

Всего в мероприятиях приняли участие порядка 10 тысяч человек. В охране общественного порядка задействованы 300 сотрудников полиции. Групповых нарушений при проведении празднований не допущено.

- В течение всего мероприятия обстановка на территории села Дивеево находилась под контролем правоохранительных органов. Я считаю, что план по охране общественного порядка мы смогли реализовать в полном объеме, так как за указанный период не зарегистрировано ни одного преступления, - заявил полковник полиции Владимир Генералов.

Инспекторами УГИБДД были проверены 637 машин.