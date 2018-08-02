5 августа в Нижнем Новгороде изменится движение автобусов и троллейбуса №25

2 Авг. 11:02 2018-08-02T11:02:13+03:00

Изменить размер текста: A A

5 августа 2018 года в Нижнем Новгороде будет отмечаться День железнодорожника. В связи с этим в городе изменится движение общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, с 11:30 до 13:00 будет временно прекращено движение троллейбусов №25 «Мещерское озеро - улица Архангельская».

Маршрут автобусов №48 и №Т-47 сократится до остановки «Рынок», а путь автобуса №93 будет временно организован от улицы Ухтомского до улицы Кузбасская по улице Электровозная в обоих направлениях.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что с 1 августа 2018 года в Нижнем Новгороде появились безлимитные проездные на семь дней на все виды транспорта. Жители смогут приобрести такой проездной за 750 рублей. Помимо этого мэрия установила новые тарифы на электронные проездные билеты в метро. На четыре поездки он будет стоить 110 рублей, а на десять поездок – 260 рублей.