2018-08-02T10:13:45+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Нижегородское судостроение конкурентоспособно на мировом уровне»

Юлия ИСАЕВА
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Танкер-продуктовоз-химовоз «Балт Флот 16», построенный на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде, вошел в список лучших судов 2017 года. Рейтинг был опубликован Британским Королевским обществом корабельных инженеров.

«Балт Флот 16» был спроектирован морским инженерным бюро и построен заводом «Красное Сормово» для судоходной компании «БФ Танкер».

- Это высокая оценка нижегородской судостроительной отрасли. Поздравляю конструкторов и строителей с достигнутым результатом. Такое признание со стороны ведущих экспертов - лучшая реклама, как для предприятия, так и для региона в целом. Это свидетельство того, что нижегородское судостроение конкурентоспособно на мировом уровне. У нас складываются все условия для функционирования судостроительного кластера, участники которого дополняют друг друга и дают возможности для развития смежных отраслей. Это вклад в экономику региона в виде налоговых поступлений и создания новых рабочих мест. Хочется пожелать, чтобы взятая планка качества не оставалась на месте, а только повышалась, - заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

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