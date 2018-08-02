2018-08-02T09:32:04+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде за коммерческий подкуп осудили главного инженера управляющей компании

Юлия ИСАЕВА
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Прокуратура Московского района Нижнего Новгорода поддержала обвинение в отношении 43-летнего местного жителя. Его судили по статье «Коммерческий подкуп». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нижегородец работал главным инженером в управляющей компании, у него были полномочия по выдаче пакета документов на установление в нежилых помещениях электросчетчика большей мощности. Эти бумаги выдавались бесплатно.

В конце прошлого года к обвиняемому обратился сотрудник магазина, чтобы получить документы. От представителя он потребовал за услуги деньги в сумме 64 тысячи рублей, которые необходимо передать через посредника.

Через некоторое время посредник был задержан в процессе передачи денег, а потом попался и сам главный инженер.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с лишением права занимать определенные должности на два года.

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