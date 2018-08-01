Жительница Арзамасского района пырнула брата ножом в спину

1 Авг. 15:33 2018-08-01T15:33:36+03:00

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В Арзамасском районе Нижегородской области женщина подозревается в убийстве родного брата. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

В отношении 40-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, днем 14 июля 2018 года на территории домовладения в районном поселке Выезное между ней и братом произошла ссора, в ходе которой она нанесла ему ножевое ранение в спину. Потом нижегородка вызвала скорую. Пострадавшего увезли в больницу, где через несколько дней скончался.

Подозреваемая задержана в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ. Она отрицает, что причастна к насильственной смерти брата. Женщина трудоустроена, к уголовной ответственности не привлекалась.

Как установили следователи, погибший нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, жил за счет сестры, которая его содержала. Именно из-за этого между ними постоянно были ссоры.

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.