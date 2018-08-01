Избирком зарегистрировал пятерых кандидатов на довыборы в думу Нижнего Новгорода

1 Авг. 14:27 2018-08-02T15:49:24+03:00

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31 июля 2018 года состоялось заседание территориальной избирательной комиссии Московского района Нижнего Новгорода, исполняющей полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 17. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Стало известно, что в дополнительных выборах в городскую думу по одномандатному избирательному округу №17 примут участие пять кандидатов: Алексей Репников («Яблоко»), Антон Москаленко («Справедливая Россия»), Михаил Завьялов (КПРФ), Дмитрий Николаев (ЛДПР) и Сергей Горин («Единая Россия»).

Шестому кандидату, Вадиму Орешину, было отказано в регистрации в связи с тем, что он не представил в избирком подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку его выдвижения.

Напомним, на днях пять претендентов на пост главы Нижегородской области подали документы в избирательную комиссию и уложились в срок. Первым их принес кандидат от ЛДПР Александр Курдюмов. Затем документы подали Галина Клочкова от «Справедливой России», Глеб Никитин от «Единой России», Власлав Егоров от КПРФ и Александр Быков от "Партии пенсионеров за социальную справедливость".