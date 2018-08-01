Житель Борского района погиб от руки шурина в собственный день рождения
В Борском районе Нижегородской области местный житель был убит в собственный день рождения. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». 44-летний мужчина праздновал свой день рождения 29 июля 2018 года. Вечером в доме остались только близкие родственники.
Между именинником и его шурином произошла ссора: они вспомнили старые обиды и ссоры. Потом мужчины начали драку, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему удары руками и ногами по лицу и телу. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Шурин погибшего уже задержан. Его заключили под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Расследование продолжается.