Житель Борского района погиб от руки шурина в собственный день рождения

1 Авг. 11:36 2018-08-01T11:36:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Борском районе Нижегородской области местный житель был убит в собственный день рождения. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». 44-летний мужчина праздновал свой день рождения 29 июля 2018 года. Вечером в доме остались только близкие родственники.

Между именинником и его шурином произошла ссора: они вспомнили старые обиды и ссоры. Потом мужчины начали драку, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему удары руками и ногами по лицу и телу. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Шурин погибшего уже задержан. Его заключили под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Расследование продолжается.