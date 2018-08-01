1 Авг. 11:19 2018-08-01T11:19:52+03:00

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1 августа 2018 года в Нижнем Новгороде не работают пять светофоров. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения.

У трех из них отключено электроснабжение: на пересечении улицы Варварская и площади Свободы (с 9:00 до 17:00), на пересечении улиц Сергея Акимова и Сергея Есенина (с 10:00 до 14:00), а также на пересечении улиц Коминтерна и Культуры (с 14:00 до 17:00).

Еще на двух объектов проводится техническое обслуживание: светофоры на участке улица Героя Попова - Восточный проезд и Улица Героя Попова - Проходная "ГАЗ".

Напомним, вчера, 31 июля 2018 года, в Нижнем Новгороде началась замена и обновление светофорных объектов по программе «Безопасные и качественные дороги».

В этом году планируется заменить порядка 200 светофоров. Приоритетными являются дороги, где чаще всего происходят ДТП: проспект Гагарина, улица Бринского, проспект Октября, Южное шоссе, улица Коминтерна, Московское шоссе, улица Переходникова, проспект Героев, проспект Ленина, Казанское шоссе, улица Родионова. Все обновленные светофоры будут светодиодными и оснащенными обратным отсчетом времени.