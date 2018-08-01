Нижегородцы смогут пожаловаться на состояние ливневок через «прямую линию»

1 Авг. 11:00 2018-08-01T11:00:52+03:00

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8 августа 2018 года департамент благоустройства и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода проведение «прямую линию». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Таким путем горожане смогут задать интересующие их вопросы специалистам по телефону. Тема – работа сетей ливневой канализации и состояния сооружений инженерной защиты.

- Нижегородцы смогут обратиться к специалистам по вопросам работы сетей ливневой канализации и ливневых насосных станций, а также состояния сооружений инженерной защиты (противооползневых и гидротехнических сооружений) Нижнего Новгорода, - говорится в сообщении.

«Прямая линия» начнется в 10 часов утра и закончится в 12.

Телефон: 433-85-07.

Напомним, строительство ливневок в Нижнем Новгороде обойдется в 10 миллиардов рублей. К началу 2019 года специалисты собираются провести исследование и проанализировать состояние существующей сети.