31 июля в Нижегородской области утонули двое мужчин
31 июля 2018 года из водоемов Нижегородской области выловили тела двоих мужчин. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Первое происшествие произошло в Ветлужском районе в деревне Мартыновка. Там в Ветлуге утонул мужчина 1966 года рождения.
Второй случай зафиксирован в деревне Михальчиково Кстовского района. Тело мужчины 1990 года рождения достали из Волги.
Обстоятельства и причины случившегося выясняются.
Напомним, за минувшие выходные в регионе утонули четверо мужчин.
Сотрудники МЧС рекомендуют нижегородцам купаться только на специально оборудованных и исследованных экспертами пляжах.
Даже на официальных пляжах нельзя забывать простые правила поведения при купании:
- не оставляйте без присмотра детей;
- не входите в воду нетрезвым;
- не ныряйте в незнакомых местах;
- не заплывайте за буйки;
- не выплывайте за судовой ход и не приближайтесь к судам;
- не устраивайте в воде игр, связанных с захватами;
- не плавайте на надувных матрацах или камерах;
- умейте правильно рассчитывать свои силы.