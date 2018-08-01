31 июля в Нижегородской области утонули двое мужчин

1 Авг. 10:32 2018-08-01T10:36:50+03:00

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31 июля 2018 года из водоемов Нижегородской области выловили тела двоих мужчин. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Первое происшествие произошло в Ветлужском районе в деревне Мартыновка. Там в Ветлуге утонул мужчина 1966 года рождения.

Второй случай зафиксирован в деревне Михальчиково Кстовского района. Тело мужчины 1990 года рождения достали из Волги.

Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Напомним, за минувшие выходные в регионе утонули четверо мужчин.

Сотрудники МЧС рекомендуют нижегородцам купаться только на специально оборудованных и исследованных экспертами пляжах.

Даже на официальных пляжах нельзя забывать простые правила поведения при купании:

- не оставляйте без присмотра детей;

- не входите в воду нетрезвым;

- не ныряйте в незнакомых местах;

- не заплывайте за буйки;

- не выплывайте за судовой ход и не приближайтесь к судам;

- не устраивайте в воде игр, связанных с захватами;

- не плавайте на надувных матрацах или камерах;

- умейте правильно рассчитывать свои силы.