В озеленении Дзержинска будут использоваться удобрения, произведенные ООО «Гарант»

1 Авг. 10:02 2018-08-01T10:02:53+03:00

Газоны и цветники центрального сквера города химиков будут обработаны удобрениями, стимулирующими рост растений и их устойчивость к болезням

Изменить размер текста: A A

В озеленении и благоустройстве Дзержинска в этом году будут применяться удобрения, разработанные и выпускаемые дзержинским производителем ООО «Гарант». Об этом сообщают организаторы акции.

- Применяемые нашим предприятием технологии позволяют создавать удобрения под конкретный перечень растений, что позволяет максимально эффективно и экономно достигать нужного результата, - рассказал директор ООО «Гарант» Василий Савинов. - Почва в Дзержинске сложная, преимущественно песчаная. Это требует особого подхода к выращиванию и газонной травы и цветников. Сегодняшняя акция для нас это не только показ возможностей наших удобрений, но и помощь родному городу в благоустройстве. Мы рассматриваем возможность посильного участия в программе «Комфортная среда» и планируем предоставить наши удобрения для благоустраиваемого в рамках программы бульвара Космонавтов.

Как сообщается, в рамках этой социальной акции компания предоставила МБУ «Благоустройство» набор специализированных удобрений для газонов и цветников.