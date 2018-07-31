Иномарка влетела в электричку под Балахной
В Балахнинском районе Нижегородской области иномарка столкнулась с пассажирским электропоездом. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе
УГИБДД ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло 30 июля в 20:45 на первом километре автодороги подъезд к дереве Галкино от автодороги Шопша – Иваново – Нижний Новгород. Водитель 1975 года рождения проезжал железнодорожный переезд на «красный» и въехал в электричку.
В результате аварии пострадала 19-летняя девушка. Она получила ушиб грудной клетки, и была осмотрена врачом на месте происшествия.
В тот же день в Выксунском районе подросток на мотоцикле сбил пенсионерку. Он скрылся с места аварии. Однако сотрудники Госавтоинспекции его поймали. 64-летняя женщина скончалась на месте ДТП. Обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются.