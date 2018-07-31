Иномарка влетела в электричку под Балахной

31 Июль 17:48 2018-07-31T17:48:45+03:00

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В Балахнинском районе Нижегородской области иномарка столкнулась с пассажирским электропоездом. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе

УГИБДД ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло 30 июля в 20:45 на первом километре автодороги подъезд к дереве Галкино от автодороги Шопша – Иваново – Нижний Новгород. Водитель 1975 года рождения проезжал железнодорожный переезд на «красный» и въехал в электричку.

В результате аварии пострадала 19-летняя девушка. Она получила ушиб грудной клетки, и была осмотрена врачом на месте происшествия.

В тот же день в Выксунском районе подросток на мотоцикле сбил пенсионерку. Он скрылся с места аварии. Однако сотрудники Госавтоинспекции его поймали. 64-летняя женщина скончалась на месте ДТП. Обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются.