В Выксунском районе 13-летний мотоциклист насмерть сбил пенсионерку

31 Июль 17:29 2018-07-31T17:29:47+03:00

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В Выксунском районе Нижегородской области подросток на мотоцикле сбил женщину. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работеУГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла 30 июля 2018 года в 23:55 на третьем километр автодороги подъезд к деревне Покровка от автодороги Выкса – Вознесенское – Сатис. 13-летний водитель мотоцикла сбил пенсионерку и скрылся с места аварии.

Однако сотрудники Госавтоинспекции его поймали.

64-летняя женщина скончалась на месте ДТП. Обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что 24 июля 2018 года в Кстовском районе Нижегородской области произошло жуткое ДТП с участием иномарки и грузовика. В результате погибли двое детей 7 и 10 лет. Еще трое человек, в том числе и 9-летний мальчик, попали в больницу с травмами.