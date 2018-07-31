Глеб Никитин: «Стратегические направления развития туризма в регионе связаны как с международными авиарейсами, так и с авиасообщением внутри ПФО»

31 Июль 17:12 2018-07-31T17:13:50+03:00

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Сегодня, 31 июля 2018 года, в нижегородском аэропорту «Стригино» приземлился самолет Airbus-320. Он прилетел из Москвы. В здании аэрпорта пассажиров ждал сюрприз. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Указанный рейс был посвящен 95-летию первого перелета Нижний Новгород – Москва. Именно он положил начало развитию российской гражданской авиации. В 1923 году пассажирами авиасообщения Нижний Новгород – Москва стали 229 человек, в 2017 году - уже более 300 тысяч.

За время ЧМ-2018 услугами нижегородского аэропорта воспользовались более 120 тысяч человек.

- Туризм – это одно из приоритетных направлений развития Нижегородской области. Благодаря ЧМ-2018 аэропорт «Стригино» за семь месяцев 2018 года принял более 600 тысяч пассажиров, показав рост пассажиропотока на 30% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Сегодня стратегические направления развития туризма в Нижегородской области связаны как с международными авиарейсами, так и с авиасообщением внутри Приволжского федерального округа», - отметил глава региона Глеб Никитин.

Он также добавил, что развитие воздушных ворот Нижегородской области продолжится и после ЧМ-2018. Программа модернизации рассчитана до 2021 года и предполагает строительство нового грузового склада.