На Бору хозяин вечеринки зарезал гостя из-за отказа идти домой

31 Июль 16:33 2018-07-31T16:33:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Борском районе Нижегородской области по «горячим» следам задержан мужчина, подозревается в убийстве местного жителя. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Следователи возбудили уголовное дело после того, как обнаружили тело 35-летнего мужчины. Вечером 30 июля 2018 года в беседке у дома в поселке Неклюдово после вечеринки хозяин предложил гостям разойтись по домам. Однако один из них отказался. Произошла ссора, в ходе которой мужчина пырнул гостя ножом и скрылся с места преступления.

Сегодня, 31 июля, в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками был задержан 25-летний житель Неклюдово.

Подозреваемый сознался в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Расследование продолжается.