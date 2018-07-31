2018-07-31T15:57:47+03:00
Общество

В Приокском районе облагородили более 300 квадратных метров цветников

Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Приокском районе Нижнего Новгорода провели субботник, в ходе которого облагородили более 300 квадратных метров цветников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Цель мероприятия - привести в порядок цветочные клумбы и газоны. В ходе акции участники рыхлили землю и пропалывали посаженные цветы.

- За несколько часов были облагорожены вазоны на остановке «Электрон», возле памятника академику А.Д. Сахарову, «Комсомольская клумба» на трамвайном кольце «Мыза», цветник возле мемориала первым маевкам, на «Аллее трудовой славы» и в сквере возле районной администрации, - говорится в сообщении.

Напомним, с начала мая сотрудники районной администрации высадили более 10000 петуний, ирисов, бархатцев на остановке «Электрон», около памятника академику Сахарову, трамвайного кольца «Мыза» и на Аллее трудовой славы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин пообещал продолжить проект «Поезда здоровья»
Глеб Никитин предложил создать рабочую группу для разработки концепции развития территории Стрелки
Работы по укладке асфальта завершились на 92% ремонтируемых дорог в Нижнем Новгороде
Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова заключен под стражу
В Нижний Новгород осенью 2018 года приедет делегация из китайской провинции Аньхой
За две недели за езду по Большой Покровской оштрафовали 59 водителей
В Нижнем Новгороде на 82-м году жизни умерла бывший директор кинотеатра «Рекорд» Людмила Садовская
Глеб Никитин посетит фестиваль музыки и технологий Alfa Future People 2018
ГАЗель на скорости влетела в столб: 42-летняя пассажирка погибла на месте
Нижегородцы займутся йогой на спортивном фестивале
Глеб Никитин предложил провести 9 сентября голосование по проекту Стратегии развития региона
Нижегородцы проведут День физкультурника на Гребном канале
Нижегородские хирурги провели две уникальные операции
Выставка с лучшими российскими местами для путешествий пройдет в Нижнем Новгороде
На Звездинке появился обновленный полиэлитеновый водовод в 200 метров длиной
Глеб Никитин пообещал взять на контроль ситуацию с ливневками в Автозаводском районе
В Нижегородской области пройдет экстремальный забег «Стальной характер»
Глеб Никитин вошел в состав совета директоров ПАО «ГАЗ»
Шестилетний пассажир погиб в ДТП, потому что пьяный водитель не справился с управлением
914 домов в Нижнем Новгороде прошли проверку на морозоустойчивость
ФК "Нижний Новгород" сыграл вничью с командой "Луч" из Владивостока
Полицейский за взятку в 93 000 рублей закрыл глаза на то, что иностранцев фиктивно ставили на учет
На матч Олимп-ФНЛ в Нижнем Новгороде пришли более 28 000 зрителей
Канавинский суд отказался возвращать маленькую дочь отцу-англичанину