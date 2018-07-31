В Приокском районе облагородили более 300 квадратных метров цветников

31 Июль 15:57 2018-07-31T15:57:47+03:00

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В Приокском районе Нижнего Новгорода провели субботник, в ходе которого облагородили более 300 квадратных метров цветников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Цель мероприятия - привести в порядок цветочные клумбы и газоны. В ходе акции участники рыхлили землю и пропалывали посаженные цветы.

- За несколько часов были облагорожены вазоны на остановке «Электрон», возле памятника академику А.Д. Сахарову, «Комсомольская клумба» на трамвайном кольце «Мыза», цветник возле мемориала первым маевкам, на «Аллее трудовой славы» и в сквере возле районной администрации, - говорится в сообщении.

Напомним, с начала мая сотрудники районной администрации высадили более 10000 петуний, ирисов, бархатцев на остановке «Электрон», около памятника академику Сахарову, трамвайного кольца «Мыза» и на Аллее трудовой славы.