2018-07-31T16:35:09+03:00
Общество

Глеб Никитин принял участие в заседании попечительского совета по возрождению исторического облика Саровской и Дивеевской обителей

Заседание прошло под председательством полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича
Юлия ИСАЕВА
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Вчера, 30 июля 2018 года, в Москве прошло заседание попечительского совета по возрождению исторического облика Саровской и Дивеевской обителей, в котором принял участие глава Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает советник по информационной политике и СМИ главного федерального инспектора по Нижегородской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО.

- Мы составили комплексный план развития Саровско-Дивеевского туристического кластера, - рассказал Глеб Никитин. - Уже сейчас открыт мультимодальный маршрут, который позволяет гостю приехать на поезде, пересесть на автобус в Арзамасе и добраться до Дивеева. Безусловно, таких маршрутов должно быть больше. Следующим шагом является реконструкция железнодорожного вокзала и автостанции в Арзамасе в рамках единого комплекса.

Они обсуждали перспективы развития указанных обителей. Например, был поднят вопрос о включении мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеево-Саров в национальный проект «Культура» в виде отдельного федерального проекта «Паломническо-туристический кластер».

Кроме того, были рассмотрены вопросы строительства и ремонта дорог, объектов водоснабжения и водоотведения, строительство автостанции в Дивееве, а также благоустройство общественных пространств Дивеева и Сарова.

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