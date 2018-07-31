2018-07-31T14:30:32+03:00
Общество

«Около 15 тысяч паломников ожидается на торжествах в Дивееве», - Глеб Никитин

Юлия ИСАЕВА
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1 августа 2018 года в Дивееве пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дням памяти преподобного Серафима Саровского. В 9:00 на Соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря будет совершена торжественная Божественная литургия.

- Дни памяти Серафима Саровского - это значительная дата не только для нашего региона, но и для всей страны. В это время существенно возрастает интерес к паломничеству, поэтому ежегодно мы готовим для гостей Дивеева все необходимое: 75 палаток, питание, водоснабжение и другую инфраструктуру. Помогать паломникам будут 300 волонтеров из регионов Приволжского федерального округа», - заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Также в палаточном городке будет развернуто 8 полевых кухонь, оборудованы столовые и медпункты, установлены общественные туалеты, душевые кабины, умывальники и контейнеры для мусора. Будут работать розетки для зарядки мобильных телефонов, организован подвоз людей к местам проведения мероприятий.

По данным Нижегородской Митрополии, утром 31 июля 2018 года в Дивеево прибыли более трех тысяч человек, из них около двух тысяч человек разместились в палаточном городке, люди продолжают прибывать.

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