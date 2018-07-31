Нижегородский избирком зарегистрировал пятерых кандидатов на пост губернатора
Избирательная комиссия Нижегородской области зарегистрировала пятерых претендентов на пост главы региона. Об этом стало известно в ходе заседания избиркома 31 июля 2018 года.
В пятерку кандидатов вошли: Александр Курдюмов от ЛДПР, Галина Клочкова от «Справедливой России», Глеб Никитин от «Единой России», Владимир Егоров от КПРФ и Александр Быков от "Партии пенсионеров за социальную справедливость". Они уже получили удостоверения кандидатов в губернаторы.
Они собрали 262 подписи депутатов муниципальных образований и подали документы в назначенный срок.
Шестым кандидатом был Роман Овсянников - кандидат физико-математических наук. Он представлял партию «Национальный курс». Его кандидатура не была зарегистрирована.
Человек, который займет пост губернатора Нижегородской области, будет определен 9 сентября 2018 года.