Нижегородский избирком зарегистрировал пятерых кандидатов на пост губернатора

31 Июль 13:09 2018-07-31T13:09:05+03:00

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Избирательная комиссия Нижегородской области зарегистрировала пятерых претендентов на пост главы региона. Об этом стало известно в ходе заседания избиркома 31 июля 2018 года.

В пятерку кандидатов вошли: Александр Курдюмов от ЛДПР, Галина Клочкова от «Справедливой России», Глеб Никитин от «Единой России», Владимир Егоров от КПРФ и Александр Быков от "Партии пенсионеров за социальную справедливость". Они уже получили удостоверения кандидатов в губернаторы.

Они собрали 262 подписи депутатов муниципальных образований и подали документы в назначенный срок.

Шестым кандидатом был Роман Овсянников - кандидат физико-математических наук. Он представлял партию «Национальный курс». Его кандидатура не была зарегистрирована.

Человек, который займет пост губернатора Нижегородской области, будет определен 9 сентября 2018 года.