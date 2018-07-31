2018-07-31T12:57:03+03:00
Общество

В первые дни августа в Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность

Юлия ИСАЕВА
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В период с 1 по 3 августа местами в Нижнем Новгороде и области ожидается высокая (4 класс) пожароопасность лесов и торфяников. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров. Кроме того, прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

МЧС рекомендует нижегородцам быть предельно внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности, а также не посещать леса.

Спасатели настоятельно просят жителей не жечь мусор вблизи леса и на дачах, не разводить костры, не курить, не бросать горящие спички и окурки.

- Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал. Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор. При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных, - пояснили в МЧС.

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