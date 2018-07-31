В Нижнем Новгороде начали заменять и обновлять светофоры

31 Июль 12:18 2018-07-31T12:18:44+03:00

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31 июля 2018 года в Нижнем Новгороде началась замена и обновление светофорных объектов по программе «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году планируется заменить порядка 200 светофоров. Приоритетными являются дороги, где чаще всего происходят ДТП: проспект Гагарина, улица Бринского, проспект Октября, Южное шоссе, улица Коминтерна, Московское шоссе, улица Переходникова, проспект Героев, проспект Ленина, Казанское шоссе, улица Родионова. Все обновленные светофоры будут светодиодными и оснащенными обратным отсчетом времени.

Работы будут завершены к 1 сентября.

Кроме того, будет установлен новый светофорный объект «проспект Гагарина – Ипподром». Перекресток находится рядом с автостанцией «Щербинки».