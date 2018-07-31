31 Июль 12:00 2018-07-31T12:00:33+03:00

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Благотворительный фонд Олега Кондрашова помог собрать средства на реабилитацию пятилетнего Миши Рябова с тяжелой формой ДЦП. Проблемы с двигательной функцией у малыша диагностировали еще при рождении. По словам мамы мальчика Марии Рябовой, ходить мальчику крайне тяжело.

- Миша проходит регулярное лечение в реабилитационных центрах Нижнего Новгорода и Москвы, - говорит руководитель благотворительного фонда Олега Кондрашова Ирина Кирсанова. - С 19 апреля по 7 мая ему проводилась повторная реабилитация, во время которой семье мальчика было предложено использовать специальные ходунки-роллаторы Remy, предназначенные для детей с тяжелыми нарушениями двигательных функций. Но денег на них у семьи не было. Поэтому мама мальчика Мария Рябова обратилась в наш Фонд.

За месяц было собрано 40 тысяч рублей, на которые семья смогла купить ходунки «Мустанг».

- Мы благодарим всех неравнодушных нижегородцев, которые откликнулись на наш призыв о помощи, - говорит Мария Рябова. – Отдельное спасибо – центру социального обслуживания Автозаводского района и благотворительному фонду Олега Кондрашова.

Напомним, всего за время своего существования благотворительный фонд Олега Кондрашова помог 52 тяжелобольным детям, собрав на лекарства и средства физиотерапии 14 миллионов 391 тысячу рублей.