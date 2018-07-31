2018-07-31T11:01:10+03:00
Общество

В Дзержинске до конца лета появятся четыре воркаут-площадки

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В Дзержинске (Нижегородская область) до конца лета 2018 года откроются четыре воркаут-площадки. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Они будут представлять собой универсальные комплексы, состоящие из турников, рукохода, брусьев, пресс-брусьев, шведской стенки, наклонной доски. Все уличное оборудование будет современным и безопасным.

Согласно информации, всего в Нижегородской области по инициативе врио губернатора Глеба Никитина будут смонтированы 80 таких площадок.

- На мой взгляд, установка воркаут-площадок – чрезвычайно важная инициатива. В Нижегородской области недавно стартовал проект "Лидеры спорта", который позволяет уже раскрывшимся талантам раскрываться и дальше, - заявил глава региона.

Напомним, недавно стало известно о предоставлении региональному министерству имущества участка под строительство трамплина К-60 в Нижнем Новгороде. Даже сроки были озвучены – 2018-2019 годы.

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