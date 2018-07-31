2018-07-31T10:22:24+03:00
Происшествия

На проспекте Ильича перевернулась иномарка

Юлия ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода на проезжей части перевернулась иномарка. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы происшествия. Нижегородцы прислали фото в редакцию.

Авария случилась утром 31 июля 2018 года. Из-за этого ДТП на дороге образовалась пробка, водители ищут пути объезда. В пресс-службе регионального ГИБДД «Комсомольской правде» сообщили, что пока к ним информация об этой аварии не поступала.

Подробности и причины случившегося выясняются. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что днем 24 июля в пригороде Нижнего Новгорода в районе спуска к реке Ржевка от поселка Афонино столкнулись сразу шесть легковых автомобилей и грузовик. Шокирующее видео сразу вызвало мгновенный отклик у нижегородцев. За считанные часы ролик набрал не одну тысячу просмотров.

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