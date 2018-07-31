На проспекте Ильича перевернулась иномарка
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода на проезжей части перевернулась иномарка. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы происшествия. Нижегородцы прислали фото в редакцию.
Авария случилась утром 31 июля 2018 года. Из-за этого ДТП на дороге образовалась пробка, водители ищут пути объезда. В пресс-службе регионального ГИБДД «Комсомольской правде» сообщили, что пока к ним информация об этой аварии не поступала.
Подробности и причины случившегося выясняются. Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что днем 24 июля в пригороде Нижнего Новгорода в районе спуска к реке Ржевка от поселка Афонино столкнулись сразу шесть легковых автомобилей и грузовик. Шокирующее видео сразу вызвало мгновенный отклик у нижегородцев. За считанные часы ролик набрал не одну тысячу просмотров.