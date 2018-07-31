Житель Пильны получил условный срок за шутку про бомбу в школе

31 Июль 09:30 2018-07-31T09:30:36+03:00

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Суд вынес приговор жителю Пильнинского района. 30-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

7 июня 2018 года молодой человек стоял на остановке в рабочем поселке. Оттуда он позвонил на номер «112» и заявил, что в Пильне заминировала школа. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий взрывные устройства и взрывчатые вещества обнаружены не были.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке в связи с полным признанием «телефонного террориста» своей вины. На заседании мужчина сознался, что просто хотел пошутить.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года один месяц условно, с испытательным сроком один год и восемь месяцев.