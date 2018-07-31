Житель Пильны получил условный срок за шутку про бомбу в школе
Суд вынес приговор жителю Пильнинского района. 30-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
7 июня 2018 года молодой человек стоял на остановке в рабочем поселке. Оттуда он позвонил на номер «112» и заявил, что в Пильне заминировала школа. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий взрывные устройства и взрывчатые вещества обнаружены не были.
Уголовное дело рассматривалось в особом порядке в связи с полным признанием «телефонного террориста» своей вины. На заседании мужчина сознался, что просто хотел пошутить.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года один месяц условно, с испытательным сроком один год и восемь месяцев.