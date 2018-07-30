СК возбудил уголовное дело в отношении жителя Лыскова за уклонение от призыва в армию

30 Июль 17:46 2018-07-30T17:46:11+03:00

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В Лыскове (Нижегородская область) возбуждено уголовное дело в отношении призывника, уклоняющегося от армии. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

20-летний молодой человек обвиняется по статье «Уклонение от призыва на военную службу».

По версии следствия, подозреваемый был поставлен на воинский учет и признан годным к военной службе. С апреля 2016 по май 2018 года его регулярно вызывали повестками в военкомат.

Однако он уклонился от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее. Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался, официально не трудоустроен.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, весенний призыв на военную службу стартовал в Нижегородской области 1 апреля и завершился 15 июля. Всего за время весенней кампании были отправлены в армию почти три тысячи человек, в том числе 800 – непосредственно из Нижнего Новгорода.