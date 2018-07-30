СК возбудил уголовное дело в отношении жителя Лыскова за уклонение от призыва в армию
В Лыскове (Нижегородская область) возбуждено уголовное дело в отношении призывника, уклоняющегося от армии. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
20-летний молодой человек обвиняется по статье «Уклонение от призыва на военную службу».
По версии следствия, подозреваемый был поставлен на воинский учет и признан годным к военной службе. С апреля 2016 по май 2018 года его регулярно вызывали повестками в военкомат.
Однако он уклонился от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее. Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался, официально не трудоустроен.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, весенний призыв на военную службу стартовал в Нижегородской области 1 апреля и завершился 15 июля. Всего за время весенней кампании были отправлены в армию почти три тысячи человек, в том числе 800 – непосредственно из Нижнего Новгорода.