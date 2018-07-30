Пять из шести кандидатов на пост губернатора Нижегородской области подали документы в избирком
Пять претендентов на пост главы Нижегородской области подали документы в избирательную комиссию и уложились в срок. Об этом сообщается на сайте регионального избиркома.
Документы принимались с 24 июля. Первым их принес кандидат от ЛДПР Александр Курдюмов. Затем документы подали Галина Клочкова от «Справедливой России», Глеб Никитин от «Единой России», Владислав Егоров от КПРФ и Александр Быков от "Партии пенсионеров за социальную справедливость".
Они собрали 262 подписи депутатов муниципальных образований.
Шестым кандидатом был Роман Овсянников - кандидат физико-математических наук. Он представлял партию «Национальный курс». Именно Овсянников не уложился в сроки и не подал вовремя документы.
Человек, который займет пост губернатора Нижегородской области, будет определен 9 сентября 2018 года.