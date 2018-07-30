В Нижнем Новгороде осудят члена ОПГ, обманувшей горожан на 800 тысяч рублей

30 Июль 15:52 2018-07-30T15:52:22+03:00

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Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение в отношении одного из участников организованной преступной группы, обманувшей более 100 жителей региона и других регионов РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

21- летний мужчина из Чувашской Республики обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество».

По версии следствия, в период с октября 2016 года по июль 2017 года на территори Нижнего Новгорода действовала организованная преступная группа, в состав которой входили более 10 человек - жители Нижегородской области, Чувашской Республики и других регионов России.

Они под видом риэлторских агентств похищали деньги горожан, которые обращались к ним за помощью. После этого они заключали фиктивные договоры по подбору и предоставлению жилья с несуществующими собственниками помещений.

Общий ущерб от их преступной деятельности составил более 800 000 руб.

Уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд для рассмотрения в особом порядке. В отношении остальных участников в настоящее время ведется следствие.