В Навашине женщина зарезала возлюбленного во время ссоры

30 Июль 15:30 2018-07-30T15:30:47+03:00

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В Навашинском районе Нижегородской области женщина подозревается в убийстве своего сожителя. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ по региону.

Днем 27 июля 2018 года в квартире дома по улице Шверника между влюбленными произошла ссора. В ходе нее подозреваемая нанесла ножевое ранение в живот гражданскому мужу. Только спустя час после произошедшего она вызвала врачей.

Мужчина скончался в машине скорой помощи.

Женщина задержана. Вину в совершении убийства она признала. При допросе жительница Навашина сообщила следователям, что причиной ссоры в тот день стали оскорбления, которые высказывал в ее адрес сожитель.

Сейчас она находится под стражей.

В настоящее время следователи продолжают проведение действий, направленных на закрепление доказательств по уголовному делу. Ведется расследование.