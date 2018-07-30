Нижегородским предпринимателям уменьшат плату за размещение торговых павильонов

30 Июль 14:52 2018-07-30T17:18:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Новгороде предприниматели будут меньше платить за размещение торговых павильонов. Новый документ, регламентирующий ставки для малого и среднего бизнеса, доступен для ознакомления на сайте мэрии.

Соответствующее решение было принято в ходе очередной встречи главы города Владимира Панова с предпринимателями.

Как заявил мэр Нижнего Новгорода, причиной послужила реакция владельцев НТО на многочисленные обращения. В результате специалисты департамента экономического развития, предпринимательства и закупок внесли изменения в действующую с 2011 года методику по формированию тарифов.

- Актуализированный проект документа, который уже опубликован, меняет методику расчета, снижает все ранее действовавшие коэффициенты, приводит их к разумным цифрам. Эта методика выверена с «ОПОРОЙ РОССИИ», с предпринимателями, которые считают сейчас ее справедливой. До 25 августа мы ждем предложений для того, чтобы внести дополнительные корректировки и выпустить в конце лета новое постановление, снимающее проблему, о которой полгода никто не говорил, - подчеркнул Панов.

Он добавил, что все изменения, затрагивающие интересы предпринимателей, будут обсуждаться с ними в обязательном порядке.