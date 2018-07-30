Под Володарском трехлетний мальчик попал под колеса легковушки

30 Июль 13:54 2018-07-30T13:54:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Володарском районе «новичок» за рулем автомобиля сбил трехлетнего ребенка. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работеУГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась 27 июля в 18:35 в деревне Старково на улице Нагорная. Водитель 1999 года рождения ехал на «вазовской» легковушке. Он сбил мальчика, когда тот перебегал проезжую часть перед близко идущим транспортом вне зоны видимости пешеходного перехода.

В результате трехлетний ребенок был доставлен в больницу Дзержинска с травмами. Он находился без сопровождения взрослых.

Ранее сообщалось, что 24 июля 2018 года в Кстовском районе Нижегородской области произошло жуткое ДТП с участием иномарки и грузовика.По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.В результате погибли двое детей 7 и 10 лет.