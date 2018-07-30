В Нижнем Новгороде перекроют улицы Нестерова и Ульянова

30 Июль 13:08 2018-07-30T13:09:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Новгороде временно закроют движение автомобилей по улицам Нестерова и Ульянова. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Изменения начнут действовать с 3 и 4 августа 2018 года. Причиной станет проведение строительно-монтажных работ ОАО «Теплоэнерго».

Таким образом, на улице Нестерова с 4 по 23 августа будет закрыт участок в районе домов № 9 и 41. В период с 23 августа по 10 сентября строители будут работать у домов №37 и 39, а с 11 сентября по 2 октября – около дома №35.

С 3 по 30 октября автомобили не смогут ездить рядом с домом №34в.

На улице Ульянова по этим же причинам перекроют дорогу около дома № 26/11. Изменения продлятся с 21 по 30 октября.

Водителям рекомендуется выбирать пути объезда по прилегающим улицам.

Напомним, в Нижнем Новгороде до конца лета ограничили движение транспорта по улице 50 лет Победы. Изменения связаны с проведением строительно-монтажных работ, которые ведутся на участке между домами №№ 23 и 25.