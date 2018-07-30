2018-07-30T12:57:58+03:00
Общество

Глеб Никитин: «100 пилотных проектов по внедрению бережливых технологий в госуправлении реализуют в Нижегородской области»

Юлия ИСАЕВА
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В Нижегородской области реализуют 100 пилотных проектов по внедрению бережливых технологий в госуправлении. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин, сообщает пресс-служба правительства.

По словам врио губернатора, в проекте «Эффективная губерния», который правительство области реализует вместе с ГК «Росатом», участвуют министерства здравоохранения, промышленности, социальной политики, образования и управление делами правительства Нижегородской области, а также администрации городского округа города Бор, Кстова, Нижнего Новгорода, Перевоза, Городецкого и Лысковского муниципальных районов.

- Мы проанализировали трудности, которые мешали повысить качество госуслуг по выбранным направлениям. В разных ведомствах они оказались похожими. Это излишние процедуры в процессе подготовки документов и, как следствие, затягивание сроков, несогласованность работы подразделений, - заявил Никитин.

По его словам, во время реализации пилотных проектов ведомства работали, прежде всего, над устранением этих проблем.

- Работа над качеством госуслуг, повышением эффективности труда госслужащих очень важна, ведь от этого во многом зависит комфорт тысяч нижегородцев. Результат проектов должен быть заметен, прежде всего, жителям региона: сокращение сроков ответа на обращения и предоставления услуг, более активное использование электронного документооборота и других удобных для людей форм взаимодействия, - добавил глава области.

В результате проекта регионального минздрава за счет исключения излишних этапов согласования время подготовки ответа на обращение гражданина и его согласование было снижено с 720 часов до 111.

Глеб Никитин подчеркнул, что «это только первый этап работы над повышением качества госуслуг в регионе».

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