Лысковский электротехнический завод могут признать банкротом

30 Июль 11:37 2018-07-30T11:37:46+03:00

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Налоговая служба через суд пытается признать ОАО «Лысковский электротехнический завод» банкротом. Об этом сообщается в материалах Арбитражного суда Нижегородской области.

Иск был подан 27 июля 2018 года. К производству его пока не приняли. Сумма претензий составляет 16,19 миллиона рублей.

Это уже вторая попытка обанкротить предприятие с начала этого года. В апреле то же самое пыталось сделать кампания «Биологические очистные сооружения». Тогда претензия оценивалась в 14,1 миллиона рублей

Напомним, в январе 2018 года требовали признать банкротом компанию «Управление строительства-620», которая занималась строительством станции метро «Стрелка». Иск о признании строительной компании банкротом поступил 10 января от нижегородского частного охранного предприятия, у которого с «Управлением строительства-620» заключены договоры на оказание охранных услуг.