2018-07-30T11:07:22+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали банду наркодиллеров

Юлия ИСАЕВА
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В мае 2018 года в Нижнем Новгороде были задержаны трое мужчин и женщина в возрасте от 20 до 39 лет. Они подозреваются в сбыте наркотиков бесконтактным способом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В ходе личного досмотра у каждого из них были обнаружены наркотики общей массой более 1,745 грамма.

При личном досмотре 27-летней подозреваемой полицейские обнаружили наркотики общей массой 19,976 грамма.

При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц Нижегородского района был задержан четвертый сообщник. У него нашли два пакетика с наркотическим веществом массой 24,905 грамма и 0,78 граммов, банковские карты и средства связи.

В ходе обыска по месту проживания последнего задержанного, оперативными сотрудниками было изъято еще около 500 граммов наркотического средства, часть из которого была расфасована им и подготовлена к сбыту.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств». В отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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