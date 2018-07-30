Пропавшего в Павлове 23-летнего Вячеслава Постнова нашли живым

30 Июль 10:26 2018-07-30T10:26:49+03:00

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21 июля в Павлове (Нижегородская область) пропал 23-летний Вячеслав Постнов. Он ушел из дома на улицы Фаворского, после чего молодого человека никто не видел. Сегодня, 30 июля, поисково-спасательный отряд «Волонтер» сообщил о том, что Вячеслава нашли живым.

Напомним, в Вадском районе Нижегородской области ищут 24-летнюю Елену Котову и ее годовалую дочь. 27 июля они ушли из дома на улице Колхозной и не вернулись.

Приметы Елены Котовой: худощавое телосложение, рост 160 см, волосы темные до плеч, глаза серо-голубые. Была одета в светло-зеленую олимпийку, светло-розовую футболку, черные штаны и розовые кеды.

Приметы Жасмин Котовой: плотное телосложение, рост 70 см, волосы темные короткие, глаза темные. Была одета в красную кофту с капюшоном, красные штаны.

Как сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр", женщина с ребёнком могут находиться в Нижнем Новгороде.

- У матери возможно расстройство психики, возможна угроза жизни ребёнка, - говорят волонтеры.