2018-07-30T10:10:22+03:00
Происшествия

В Арзамасском районе дотла сгорели два жилых дома с надворными постройками

Юлия ИСАЕВА
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В Арзамасском районе Нижегородской области произошел крупный пожар на площади 130 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Происшествие случилось 29 июля в 18:44 в селе Пятницы. Так как пожар был обнаружен слишком поздно, то к приезду спасателей два жилых дома уже почти сгорели дотла.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 21 человек личного состава и восемь единиц техники.

Причиной случившегося стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Напомним, 27 июля в 10.30 утра в Единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Новгорода поступило сообщение об очаге возгорания мусора вблизи леса в Автозаводском районе.

Пожарные службы, погрузчики и бульдозеры выехали на место в районе дома 33 а по улице Новополевой. Огонь прошелся по одному гектару. Всего было охвачено 150 квадратных метров прилегающей к лесу площади.

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