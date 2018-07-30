В Арзамасском районе дотла сгорели два жилых дома с надворными постройками
В Арзамасском районе Нижегородской области произошел крупный пожар на площади 130 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Происшествие случилось 29 июля в 18:44 в селе Пятницы. Так как пожар был обнаружен слишком поздно, то к приезду спасателей два жилых дома уже почти сгорели дотла.
В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 21 человек личного состава и восемь единиц техники.
Причиной случившегося стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
Напомним, 27 июля в 10.30 утра в Единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Новгорода поступило сообщение об очаге возгорания мусора вблизи леса в Автозаводском районе.
Пожарные службы, погрузчики и бульдозеры выехали на место в районе дома 33 а по улице Новополевой. Огонь прошелся по одному гектару. Всего было охвачено 150 квадратных метров прилегающей к лесу площади.